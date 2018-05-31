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台灣家庭背債15兆元 占GDP比重亞洲第二高

發稿時間：2018/05/31 19:06

最新更新：2018/05/31 19:06

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（中央社記者蔡怡杼台北31日電）中央銀行表示，去年底台灣家庭部門借款達新台幣15兆元，債務相對GDP比率高居亞洲第二，但因家庭部門借款違約率低、家庭淨資產占比高，不致對整體經濟金融產生重大風險。

中央銀行今天公布發布第12期金融穩定報告，彙整2017年初至今年4月間國內外經濟及金融情勢發展，並分析可能影響台灣金融體系的風險，提供各界參考。

報告顯示，2017年底，台灣家庭部門借款餘額擴增至15兆元，債務相對GDP比率86.07%，在亞洲主要市場中僅次於南韓，相對可支付所得總額倍數則升至1.42倍，為近年新高。

根據央行統計，馬來西亞、泰國、香港、新加坡家庭部門債務相對GDP比率介於6至7成附近；中國大陸家庭部門債務相對GDP比率約4成。

官員表示，2017年底，家庭部門在金融機構借款的逾放比率僅0.27%，仍在相對低點，顯示信用品質未明顯惡化，而台灣家庭部門借款主要仍以購置不動產逾6成最高，且多有十足擔保。

央行指出，台灣家庭部門債務比重雖高，但增幅較其他亞洲鄰國平緩，加上家庭部門向銀行借款違約率低、儲蓄率及家庭淨資產相對GDP比率高，財務體質仍屬穩健，加上近年失業率及放款利率續處相對低點，均有助家庭部門維持穩健的償債能力，不致對整體經濟金融產生重大風險。

央行統計顯示，台灣近10年家庭部門儲蓄率平均為21.25%，遠高於德、美、日等主要國家，且家庭部門淨資產龐大，約占GDP的8.5倍，亦遠高於英、美、南韓及新加坡等國。

同時，央行提醒，隨著主要國家貨幣政策逐漸走向正常化，可能推升國內利率，加重家庭部門償債壓力，銀行應密切關注國際經濟金融情勢變化，並適時提醒借款人留意未來利率變動對償債能力的影響，以避免對金融體系造成不利影響。（編輯：楊凱翔）1070531

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