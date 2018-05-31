景氣復甦用人需求增 空缺率3年同期新高

（中央社記者潘姿羽台北31日電）主計總處今天公布2018年2月空缺統計，由於景氣復甦、廠商用人需求增加，空缺率3.1%、創下近3年同期新高，空缺數則達24.4萬個，年增4.7%。



主計總處調查所指的「空缺」，意思是企業已經對外或是可以立即對外公開徵人，但還沒找到適任人員的現有職缺，空缺調查可呈現廠商當前的勞力需求狀況，不過「空缺」不等同「缺工」，由於員工退休、離職也會產生空缺，因此空缺數會大於缺工數。



主計總處官員說明，當景氣好時，因用人需求增加，空缺數往往跟著上揚；以製造業為例，景氣增溫、訂單數增加，若現有人手無法應付，就得開出職缺，此時空缺數便隨之上揚。



就行業別觀察，今年2月底製造業空缺數達9.2萬、增加3268個空缺最多，批發及零售業增加3010個居次，運輸及倉儲業增加2041個、排名第三，部分行業則因為流動率高、受年後轉職潮影響較大，雖然景氣增溫，空缺數並沒有顯著上升。



主計總處官員也說，各行業空缺數多寡會與該行業的人數規模成正比，而製造業人數規模最大、空缺數最多，受景氣波動影響也較大；2010年、2011年景氣回溫，製造業當年2月空缺數分別年增2.5萬個及3.1萬個，然而2015年下半年景氣低緩，當年2月空缺數年減2萬個，如今景氣回溫，增加的空缺數也是各行業最多。（編輯：李信寬）1070531