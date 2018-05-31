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美鋼鋁關稅 加墨歐盟及台日都未豁免

發稿時間：2018/05/31 22:36

最新更新：2018/05/31 22:36

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（中央社記者鄭崇生華盛頓31日專電）美國商務部長羅斯今天說，加拿大、墨西哥及歐盟將不再享有鋼鋁關稅豁免，另外台灣與日本這次仍未列入豁免，但這不代表美國視相關國家及實體為國安威脅與風險。

美國根據貿易擴張法232條款、基於國家安全理由，全面性開徵鋼鋁進口關稅，豁免展延將於美東時間今天午夜到期，羅斯（Wilbur Ross）今天上午舉行電話簡報會，公布包括加拿大、墨西哥及歐洲聯盟（EU）這次都未能獲得豁免，這些與美國價值觀相近的傳統貿易夥伴，都將課徵鋁為10%、鋼為25%的進口關稅。

中央社記者問，美國究竟要求哪些條件，才能讓貿易夥伴獲得豁免，而像是台灣與日本這次仍不在豁免清單上，「難道這意味著台灣和日本對美國來說造成國安威脅？」

對此，羅斯表示，國安威脅不只是軍事上的，在經貿上，包括競爭條件等對美國產業造成傷害，美國就會視為安全受威脅，但這不是直接指那些特定貿易夥伴是美國的國安威脅。

他說，美國未發現有任何特定國家及實體造成安全風險，但美國看的是整體情形，像是鋼鋁的全球供應鏈，及對美國自身的鋼鋁產業及就業造成的影響。

還有台灣記者問，究竟美國需要台灣改善哪些條件，台灣才能獲得鋼鋁關稅的豁免，羅斯則指出，和貿易夥伴的談判會在談判桌上進行，不會向記者與公眾公告周知。

羅斯也表示，美國會繼續與貿易夥伴談判，他以中國為例說，美國施行關稅，中國也採取回應措施，但雙方繼續協商，而他也預計6月1日展開中國行。

包括加拿大、墨西哥及歐盟從今天午夜（台北時間6月1日中午12時）起不再享有鋼鋁進口稅豁免，羅斯明白表示，加拿大與墨西哥未能獲得豁免展延，和與美國在北美自由貿易協定（NAFTA）上的談判有關；儘管美國與歐盟的談判有進展，但歐盟仍未能解決美國關切的一些重點，也因此，歐盟無法獲得豁免展延。

他說，美國期待與加拿大、墨西哥及歐盟持續談判協商，美國還在等這些貿易夥伴回應。（編輯：郭中翰）1070531

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