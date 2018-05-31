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美國宣布祭出鋼鋁關稅 道瓊應聲走跌

發稿時間：2018/05/31 22:44

最新更新：2018/05/31 22:44

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（中央社紐約31日綜合外電報導）美國總統川普政府宣布對進口鋼、鋁產品課徵關稅，華爾街股巿今天開盤後大體上走跌。不過，在自動駕駛事業部門取得重大投資挹注後，通用汽車公司股價盤中大漲逾10%。

彭博報導，台北時間晚間10時32分，道瓊工業指數跌176.49點或0.72%，成為24491.29點。標準普爾指數跌8.26點或0.3%，成為2715.75點。那斯達克指數漲5.394點或0.07%，來到7467.848點。

法新社報導，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）宣布，將對來自歐盟、加拿大和墨西哥的鋼、鋁產品分別課徵25%、10%的關稅，引發貿易戰的隱憂再起。

歐盟可望針對為數眾多的產品祭出報復性關稅。

AK鋼鐵控股公司（AK Steel）股價大漲3.7%，美國鋼鐵公司（US Steel）和世紀鋁業公司（Century Aluminum）股價更分別跳漲達5.1%。

通用汽車公司（General Motors）宣布，日本電信巨擘軟體銀行（SoftBank）將對旗下自動駕駛汽車計畫投資22億5000萬美元，通用股價應聲飆漲10.9%。通用自駕車設定在2019年商業化的目標。（譯者：何宏儒）1070531

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