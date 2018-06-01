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宏碁電競攻城掠地 亞太出貨拚倍增

發稿時間：2018/06/01 08:22

最新更新：2018/06/01 08:47

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電腦品牌廠宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠受訪說，宏碁亞太區電競出貨量今年第1季年增241%，目標今年全年出貨量倍增。中央社記者吳家豪攝 107年6月1日電腦品牌廠宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠受訪說，宏碁亞太區電競出貨量今年第1季年增241%，目標今年全年出貨量倍增。中央社記者吳家豪攝 107年6月1日

（中央社記者吳家豪台北1日電）電腦品牌廠宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠表示，宏碁亞太區電競出貨量今年第1季年增241%，目標今年全年出貨量倍增。

侯知遠表示，從今年第1季各地區貢獻宏碁營收比重來看，亞太地區占39%，歐洲、非洲及中東（EMEA）地區占36%，是泛亞占比首次超越EMEA地區；泛美地區占比為25%。

宏碁今年第1季亞太區電競產品營收年增225%、出貨量年增241%，對於亞太區整體成長動能的貢獻，功不可沒。侯知遠指出，宏碁從2017年第1季開始，在亞太區電競出貨量不斷成長，看好今年全年電競出貨量將倍增。

他表示，宏碁在亞太區多個國家例如菲律賓、新加坡、泰國、澳洲、紐西蘭、印度等，已在電競桌機或電競筆電市場穩坐龍頭，今年有機會再多4到5個國家登上第一名，有助於提升宏碁品牌價值，而且宏碁今年在印尼舉辦的亞太區Predator電競聯盟大賽總決賽也獲得很大迴響，下屆賽事規模可望擴大。

在商用市場方面，宏碁亞太區2016年市占39%，2017年市占進步到41%，今年第1季市占約41%。侯知遠表示，宏碁商用桌機產品線已相當完整，並優化商用筆電及伺服器產品組合，再加上宏碁資源分享運算（VDI）解決方案，有助於在許多標案主導規格，預期2018年全年宏碁亞太區商用市占上看45%。

針對競爭激烈的中國大陸市場，侯知遠表示，宏碁去年在中國大陸進行調整，已開始回穩，去年第4季和今年第1季在消費市場業績年增率轉正，預期今年應該會越來越好。

他說，在中國大陸要採取深耕策略，利用中國大陸當地的解決方案去做當地的生意，希望找出長期且穩定的商業模式。（編輯：蘇志宗）1070601

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