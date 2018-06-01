貿易戰憂慮再起美股大跌 台股恐受影響

（中央社記者潘智義台北1日電）美對歐盟、加拿大、墨西哥鋼鋁課徵關稅，市場擔心引發全球貿易戰，美股道瓊工業指數大跌251.94點，台股今天恐面臨下跌壓力。



道瓊工業指數下跌251.94點，或1.02%，以24415.84點作收；標準普爾500指數下跌0.7%，來到2705.27點；那斯達克指數下挫0.3%，收在7442.12點。



明晟MSCI權重調整於前一交易日盤後生效，台股最後一盤爆出新台幣813億元鉅量，使整體成交量爆衝。台股前一交易日收在10874.96點，上漲53.79點，成交值高達2364.48億元。



台股前一交易日外資及陸資賣超28.75億元，投信賣超6.2億元，自營商買超0.08億元，3大法人合計賣超34.87億元。



個股訊息方面，台積電在MSCI全球標準指數中大幅調降權重0.48個百分點，但前一交易日外資賣超台積電力道減小，甚至部分外資券商轉為買超；中華電放眼資安商機，力拚相關營收年增5成。



三陽工業昨天發布重大訊息，處分間接持有廈門金龍25%股權，交易總金額人民幣7.75億元(約折合新台幣36億元)，可認列利益新台幣12.4億元，每股獲利貢獻1.5元。（編輯：黃國倫）1070601