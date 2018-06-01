境外亞太基金5月表現佳 科技股領漲

（中央社記者田裕斌台北1日電）境外亞太基金5月表現優於大盤，根據投信統計，全部境外亞太基金單月平均報酬率0.3%，大幅優於同期MSCI亞太(不含日本)指數的-2.09%。



摩根投信表示，在費城半導體指數5月份強彈逾11%的帶動下，與科技產業連動度高的台股，以及部分亞股表現不俗，連帶激勵具有主動選股優勢的亞洲相關基金績效跟著水漲船高。



摩根亞洲增長基金產品經理張致寧指出，統計顯示，5月前10強境外亞太基金績效，平均達1.58%至3.82%，隨著亞洲科技股獲利持續上修，帶動近年亞洲科技股漲勢更勝美歐市場，5月更在費城半導體指數大漲之下，亞洲科技股亦同步沾光，特別是全球各大新科技應用領域蓬勃發展，進入新一輪科技革命時代，帶動新一波亞洲科技股崛起態勢，不論電子商務、AI人工智慧、線上博弈等領域，都能見到亞洲科技產業的高度參與。



張致寧分析，除了亞洲科技股表現亮眼，亞洲整體景氣指標明顯改善、維持溫和通膨環境、貨幣回升等，也是吸引國際資金進駐亞股的主因之一，隨著美國股市本益比來到歷史新高區間，反觀亞洲市場現階段估值僅落在長期平均水準，目前的股價淨值比為1.8倍，略低於長期平均的1.9倍，預期在景氣增長、美元偏弱等環境下，亞洲前景發展依舊看好，資金也將持續回流價值面具吸引力的亞洲股市。（編輯：蘇志宗）1070601