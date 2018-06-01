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美光遭大摩降評 波及記憶體股

發稿時間：2018/06/01 10:02

最新更新：2018/06/01 10:02

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（中央社記者張建中新竹1日電）記憶體廠美光(Micron)遭摩根士丹利(Morgan Stanley)調降投資評等，股價重挫7.96%，連帶影響南亞科與威剛等記憶體類股今天股價走跌。

摩根士丹利對記憶體價格後續表現存有疑慮，認為中國大陸占全球記憶體消耗量達1/4，主要仰賴賴美光、三星(Samsung)與SK海力士(Hynix)供應，可能會試著壓抑價格攀升，將美光投資評等從加碼降至中立。

受摩根士丹利調降投資評等衝擊，美光股價重挫4.98美元，收在57.59美元，跌幅達7.96%。不過，美光先前調高第3季營運目標，並宣布將斥資100億美元買回股票，整個5月股價仍大漲25%，創近5年最大漲幅。

美光合作夥伴南亞科今天股價走弱，開盤即跳空達新台幣97.6元，跌2元，跌幅約2%；記憶體模組廠威剛早盤股價也一度達66元，跌1.6元，跌幅約2.36%。

只是美光盤後股價順利止跌回穩，漲0.11美元，漲幅約0.19%。據統計，30位分析師中，有23位給予美光買進或加碼評等，6位給予持有評等，僅1位給予賣出評等，平均目標價77.47美元。

南亞科與威剛對動態隨機存取記憶體(DRAM)後市展望依然樂觀；其中，南亞科認為，今年整體DRAM位元需求仍大於供給量，市場環境持續有利。

威剛董事長陳立白更預期，今年DRAM每季價格可望維持穩定或微幅揚升；在智慧手機搭載容量增加，與電競及車載需求成長帶動下，2020年以前DRAM市場都將維持健康。

只是儲存型快閃記憶體(NAND Flash)因全球有6到8家供應商，陳立白認為，供給面變數較多，後市展望相對保守。（編輯：林沂鋒）1070601

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