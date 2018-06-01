蘋果傳攻電源管理晶片 這家廠商露口風

（中央社記者鍾榮峰台北1日電）蘋果研發電源管理晶片傳明朗。外媒報導，一家電源管理晶片設計商指出，主要客戶蘋果將自己開發電源管理晶片。



金融時報（Financial Times）報導，電源管理晶片大廠戴樂格（Dialog）指出，主要客戶蘋果將計畫自己開發電源管理晶片（PMIC），因此戴樂格預期今年營收成長表現可能低於預期。



戴樂格在5月31日盤後發布的聲明中預期，今年來自蘋果應用在智慧型手機的電源管理晶片出貨量，可能會減少。蘋果仍是戴樂格的主要客戶。



外媒推測，蘋果占戴樂格的業績比重可能到3/4。



日經亞洲評論（Nikkei Asian Review）去年底引述產業人士報導，蘋果正在自力設計電源管理晶片。



報導引述指出，蘋果計畫初期部分取代供應商在電源管理晶片的比重，預估今年開始，蘋果計畫大約一半比例自主開發的電源管理晶片，將應用在自家的iPhone產品。



不過報導也引述另一位消息人士評估，蘋果的確正在自立開發電源管理晶片，不過應用在iPhone的時間表還未明朗，有可能遞延到2019年。



外媒先前引述德國投資銀行Bankhaus Lampe分析師伊爾特根（Karsten Iltgen）投資筆記指出，有明顯的證據顯示，蘋果正在自主研發電源管理晶片。



蘋果傳積極布局半導體晶片。日經亞洲評論先前引述產業人士報導，蘋果積極擴展半導體專利權，蘋果可能也正在開發自己的數據機晶片（modem chip），也朝向開發整合觸控、指紋辨識、以及顯示面板驅動IC功能的整合型晶片。（編輯：林沂鋒）1070601