加油再等一下 汽柴油下週估降4及5角

（中央社記者廖禹揚台北1日電）國際油價漲勢暫止，依中油浮動油價機制計算，6月4日凌晨零時起，汽、柴油每公升估各調降0.4、0.5元；但依油價平穩機制，中油將回收0.1元，實際調幅仍待6月3日中午公布。



中油表示，沙烏地阿拉伯與俄羅斯表示可能增加原油產量，致本週國際原油價格下跌，累計至31日的原油指標7D3B週均價為74.54美元，較上週77.22下跌2.68美元；新台幣兌美元匯率29.987元，較上週貶值0.037元。



依浮動油價機制，6月4日起的汽、柴油價格每公升約各調漲0.4及0.5元，但依95無鉛汽油零售價，仍啟動油價平穩機制，中油將每公升回收0.1元，預估下週汽、柴油每公升各調降0.3及0.4元。



如依預估調整後的中油參考零售價格，92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升26.9元，實際調整幅度中油將於6月3日中午12時公布。



油價平穩機制以95無鉛汽油每公升零售價做為基準，分下列級距：95無鉛汽油每公升30元以下時，依油價公式調整漲跌；每公升30元至32.4元，上漲時中油吸收25%漲幅，下跌時中油回收25%；每公升32.5元至34.9元間，上漲時中油吸收50%漲幅，下跌時中油回收50%。（編輯：蘇志宗）1070601