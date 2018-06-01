/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票颱風呂秀蓮陳克華
>rss

淡季不淡 5月製造業非製造業雙擴張

發稿時間：2018/06/01 11:26

最新更新：2018/06/01 11:26

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蔡怡杼台北1日電）中華經濟研究院最新公布，5月台灣製造業採購經理人指數及非製造業經理人指數連袂擴張，顯示經濟仍屬擴張階段，不過學者提醒，製造業將面臨美國高關稅等3大不確定因素威脅。

中華經濟研究院今天公布2018年5月台灣採購經理人指數，經季節調整後的5月台灣製造業採購經理人指數（PMI）續揚0.1個百分點至58.1%，連續第26個月呈現擴張；非製造業經理人指數（NMI）已連續15個月呈現擴張，惟擴張速度趨緩，指數回跌1.9個百分點來到53.7%。

中經院院長吳中書表示，5月台灣製造業採購經理人指數以及非製造業經理人指數走勢雖分歧，但都呈現擴張的情況，顯示目前台灣經濟狀況仍屬於擴張階段。

中央研究院經濟所所長簡錦漢表示，第2季為製造業傳統淡季，但5月台灣製造業採購經理人指數仍持續擴張，加上時序即將步入暑假，製造業將迎來傳統旺季，樂觀期待PMI未來仍有成長的空間。

中華採購與供應管理協會採購與供應研究中心執行長賴樹鑫指出，5月PMI仍維持持續擴張的動能，表現情況不錯，但仍有3大不確定因素，包含蘋果下半年新品的市場接受度、國際原物料價格變動、美國高關稅措施。

台灣製造業採購經理人指數的5項組成指標中，5月的新增訂單、生產數量與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間為上升，現有原物料存貨水準亦持續擴張。

至於PMI的6大產業全數呈現擴張，各產業依擴張速度排序為電子暨光學產業的61.9%、電力暨機械設備產業的60.0%、基礎原物料產業的56.6%、化學暨生技醫療產業的55.1%、食品暨紡織產業的54.7%，與交通工具產業的54.5%。

至於非製造業經理人指數的4項組成指標中，5月商業活動（生產）、新增訂單與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間為上升。

7大產業NMI呈現擴張，依擴張速度排序為住宿餐飲業的58.9%、金融保險業的58.4%、教育暨專業科學業的56.7%、資訊暨通訊傳播業的56.3%、批發業的54.5%、零售業的52.5%與營造暨不動產業的50.4%。僅運輸倉儲業回報持平，為50.0%。（編輯：楊凱翔）1070601

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

520農運30週年

520農運30週年

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶
孫越感恩會 眾星追憶
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP