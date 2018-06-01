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施崇棠：還有太多挑戰 續任華碩團隊

發稿時間：2018/06/01 11:34

最新更新：2018/06/01 12:35

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電腦品牌廠華碩董事長施崇棠1日出席國家AI（人工智慧）雲端平台建置誓師儀式，期許在國內具指標性企業聯手合作下，一起用國家隊力量來打世界盃。中央社記者吳家豪攝 107年6月1日電腦品牌廠華碩董事長施崇棠1日出席國家AI（人工智慧）雲端平台建置誓師儀式，期許在國內具指標性企業聯手合作下，一起用國家隊力量來打世界盃。中央社記者吳家豪攝 107年6月1日

（中央社記者吳家豪台北1日電）電腦品牌廠華碩董事會4月通過由施崇棠續任董事長，施崇棠今天對此坦言，自己「修行不夠，還放不下」，還有太多的挑戰，因此需要組成國家隊，聚集人才一起克服挑戰。

由科技部推動、國家實驗研究院高速網路與計算中心（國網中心）執行的「雲端服務及大數據運算設施暨整合式階層儲存系統（簡稱AI雲端平台）建置案」，將由國內具指標性企業台灣大哥大、華碩、廣達所組成的團隊共同合作完成，今天施崇棠出席平台建置誓師儀式。

媒體詢問施崇棠續任華碩董事長，是否有下班後又被叫回來的感覺，施崇棠笑說，自己「修行不夠，還放不下」，還有太多的挑戰，因此需要組成國家隊，把最好的人才聚集在一起，一起克服目前的挑戰。

華碩董事會今年4月18日通過由施崇棠續任董事長，策略長徐世昌接任副董事長，原任副董事長的曾鏘聲續任集團總裁。施崇棠當時發出內部信向全體員工說明，目前的經營團隊在策略運營上各擅勝場，也有不同專注領域，在經營能力上多有互補，考慮到產業變化及團隊完整性，他決定續任經營團隊的一員，為華碩做出努力及貢獻。（編輯：蘇志宗）1070601

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