台股不畏美股大跌 重新站上10900點

台股6月1日以平高盤開出，一路震盪走高，重新站上10900點整數關卡之上。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘智義台北1日電）雖然美股因全球貿易戰隱憂大跌251.94點，但台北股市今天仍以平高盤開出，一路震盪走高，重新站上10900點整數關卡之上，表現抗跌。



至11時30分，加權指數來到10931.99點，上漲57.03點，成交金額新台幣880.65億元。



晶圓代工龍頭台積電盤中來到226.5元，上漲1.11%；系統組裝代工服務大廠鴻海來到87元，上漲1.51%；蘋果光學鏡頭供應商大立光來到4270元，上漲4.14%，蘋果概念股領漲，其他如二線光學、被動元件、MOSFET及生技股跟進走揚，矽晶圓族群相對較弱。



宏遠投顧副總經理陳冠升表示，因中國A股入列MSCI指數，使部分投資台股的外資資金賣超台股及匯出資金。不過，今天中國A股入列MSCI，亞洲股市普遍以利空出盡的上漲，不畏前一天美股大跌的影響。



國泰證券指出，回顧今年以來，利率風險一而再挑戰市場，2月初美國聯邦準備理事會（FED）升息預期讓美國10年期公債殖利率飆破3%，讓股債閃崩；5月，因義大利組閣失敗的地緣政治風險，讓義大利10年期公債回落，都是具體的例子。（編輯：張良知）1070601