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VR一體機火熱 IDC：今年支出估倍增

發稿時間：2018/06/01 13:36

最新更新：2018/06/01 13:36

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（中央社記者江明晏台北1日電）VR一體機產品推陳出新，包含宏達電Vive Focus、臉書的Oculus Go等，IDC預估，2018年亞太地區（不包括日本）在AR和VR產品方面的支出將達111億美元，年成長逾100%。

IDC發布數據顯示，2018年亞太地區（不包括日本）在AR和VR產品方面的支出將達到111億美元，較前一年的46億美元增加100%以上，從2017年至2022年，近5年內AR/VR產品和服務的年復合成長率將達到68.5%。

研究指出，近年來頭戴式VR一體機的出現，大幅降低用戶體驗VR的成本，這也將成為VR發展的一個重要關鍵。

市面上的VR一體機產品推陳出新，包含宏達電Vive Focus、臉書的Oculus Go和聯想的Mirage Solo等等，IDC認為，新的獨立VR一體設備將推動2018年後的滲透率以及內容支出，這些頭戴式設備不再需要與PC配對，降低AR與VR體驗的成本。

另一方面，IDC指出，企業在VR/AR領域的支出將會占2018年總支出的48%左右，但預計到2022年將超過消費支出並上升至58%，因為在2018年和未來幾年，將有越來越多亞太地區的製造、服務和公共部門使用AR和VR。（編輯：楊凱翔）1070601

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