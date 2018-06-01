鋼鋁關稅豁免期終止 美歐貿易戰一觸即發

（中央社巴黎31日綜合外電報導）美國今天宣布，將對加拿大、墨西哥和歐洲聯盟進口的鋼鋁產品課徵高額關稅，為期兩個多月的豁免就此結束。美國盟友都對此舉感到驚愕不解，甚至揚言以牙還牙，祭出報復措施。



以下是這3個月來，使美歐貿易戰硝煙味升高的關鍵發展：



●美國揚言對鋼鋁產品課徵關稅



以改善貿易赤字為施政重點的美國總統川普，3月1日表示有意對進口的鋼鋁產品課徵高額關稅。



歐盟（EU）揚言將對哈雷大衛森（Harley Davidson）摩托車、牛仔褲、波本威士忌及花生醬等美國旗艦產品課徵進口稅。



●美國祭出重稅



川普根據貿易擴張法232條款、基於國家安全理由限制進口若干產品。他3月8日宣布自同月23日起，針對進口的鋼鐵和鋁材，分別徵收25%以及10%的關稅。



●歐盟關稅豁免期限



川普於3月22日，即關稅生效前夕，宣布給予歐盟暫時豁免，此期限於5月1日到期。



澳大利亞、阿根廷、巴西和南韓也獲暫時豁免。加拿大和墨西哥也因屬北美自由貿易協定（NAFTA）成員而得以豁免。



但未列入豁免名單的中國，則宣布將以牙還牙，對美國汽車徵收關稅。



●歐盟告上世界貿易組織（WTO）



繼中國之後，歐盟也向WTO申訴表示，「做為在本案擁有可觀利益的出口方，歐盟要求就能否動用防衛措施，與美國諮商」。



2天後，歐盟貿易事務執行委員馬姆斯壯（Cecilia Malmstrom）呼籲美國，給予歐盟無條件的永久性關稅豁免。



她說，否則歐盟不會就貿易議題與美國展開談判。



●歐盟接招



白宮國家經濟會議主席柯德洛（Larry Kudlow）4月26日說，除非歐盟在貿易作法、關稅與稅收做出「若干讓步」，否則美國5月1日之後將不再延長豁免期限。



英國、法國及德國這歐盟3大經濟體的領導人同月29日表示，3國同意「歐盟必須準備做出回應，一旦有必要的話，以效率和速度來回應」美方課徵新關稅。



●延長豁免期限



美國1日宣布對加拿大、墨西哥和歐盟的鋼鋁關稅豁免期限延長一個月，至6月1日。



●伊朗核協議及汽車產業



川普本月8日宣布退出伊朗核協議，並揚言制裁與伊朗貿易的外國公司。



10天後，歐盟告訴WTO，已準備好針對美國鋼鋁關稅展開報復措施，包括對摩托車及波本威士忌課稅。



白宮23日宣布考慮對進口車課稅，使德國汽車製造商驚愕不安。



●豁免期終止



美國今天宣布，將對加拿大、墨西哥和歐盟進口的鋼鋁產品課徵關稅。（譯者：鍾佑貞/核稿：張曉雯）1070601