地震基金再保爭議總座發聲明 董座自清

（中央社記者蔡怡杼台北1日電）地震基金再保經紀人遴選以及罰則爭議延燒，總經理侯自維今天指出，在董事長陳明仁口頭承諾下，怡安才願意簽下合約。對此，陳明仁強調，自己從頭到尾沒有開過會，哪來的承諾。



住宅地震保險基金董事長陳明仁昨天在立法院財政委員會答詢時，質疑金管會主委顧立雄干預向怡安保經公司求償；顧立雄和住宅地震保險基金總經理侯自維澄清，沒有這回事，無利害衝突問題。地震基金總經理侯自維今天發出聲明稿。



侯自維表示，基金原本去年9月已經遴選好107年的再保經紀人，分別是佳達(Guy Carpenter)占55%為首席再保經紀人、怡安(Aon Benfield)占45%為協同再保經紀人。後來陳明仁臨時指示要更改合約內容，規定須於107年2月28日排完100%認受成份並完成降5%目標，否則罰價差。但兩家皆因內部規範拒絕接受。



侯自維指出，陳明仁擔心找不到再保經紀人致使再保開天窗，因此，率領基金團隊與怡安進行跨國電話會議，電話中陳明仁向怡安提出以下承諾，包含只要2月28日排滿100%認受成份，不管費率多少只罰KPI，不會罰價差；若2月28日沒排滿100%開天窗時，則將罰價差。



陳明仁受訪表示，地震基金再保經紀人遴選作業從去年開始，全台只有佳達、怡安兩家來參與遴選作業，而佳達想要提高價格，至於怡安表達願意降價5%，相關作業一直進行到今年的1月31日，最後由總經理侯自維本人跟怡安簽約，合約上註明怡安同意降價5%，並成為地震基金唯一的再保經紀人。



陳明仁指出，再保經紀人遴選是地震基金總經理的權責，他只有在1月18日當時，在總經理建議下，去跟怡安鼓勵一下，感謝怡安願意擔經紀人，此外，他沒有開過會，又哪來的承諾。



陳明仁表示，怡安是全球最大再保經紀公司，不可能隨便簽約，且合約註明若沒有達到條件，則要賠價差，因此，商業交易應回歸合約。



陳明仁進一步指出，地震基金在金管會要求下，請律師出具兩次的專業意見，地震基金律師第一次的專業意見指出，怡安涉嫌商業詐騙，地震基金應依合約執行索賠價差；第二次專業意見則指出，怡安跟地震基金的爭議，屬於私法領域，依照我國五權分立制度，私法爭議應交由司法解決，公部門行政部門不適宜參與，更不適合指示一方聽從另一方。（編輯：黃國倫）1070601