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美高關稅利空鈍化 台股三王有撐

發稿時間：2018/06/01 14:34

最新更新：2018/06/01 14:34

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（中央社記者潘智義台北1日電）美國對歐盟等主要國家課鋼鋁重稅說法再現，歐股重挫帶動美股道瓊工業指數大跌251.94點，但台股今天依然重新站到10900點之上，其中鋼鐵類股漲1.3%，未受高關稅利空影響。

加權指數終場收在10949.08點，上漲74.12點，成交金額新台幣1359.91億元。

雖然美國課徵鋼鋁銷美重稅，但鋼鐵類股並未受影響，中鋼收在23.75元，上漲0.15元。

台股三王股價表現佳，晶圓代工龍頭台積電收在224元平盤價，股王大立光收在4245元，上漲145元。鴻海收86.6元，上漲0.9元。另外，機殼廠可成收356元，也上漲7.5元。

元大投顧資深副總經理杜富蓉表示，義大利政治風險再起，加上美國再提對歐盟、加拿大、中國大陸、台灣等國輸美鋼鋁課重稅的態度，造成歐股下跌，美股跟著重挫。不過，除了美中貿易戰首當其衝的中國大陸股市稍弱，包括台股在內的亞股，今天表現都還不錯，處變不驚。

杜富蓉指出，雖然經濟結構好的國家，如台、日、韓今年經濟應該表現不錯，但巴西等體質較差的新興市場國家，卻面臨資金外流至歐美國家的命運。

她分析，扣除MSCI調整權重，使台股5月31日出現大量換手，爆出2千億元大量特別狀況，台股現階段在一萬多點震盪，仍有強勢主流股表現，顯示市場信心充沛，多頭格局未變，穩固盤堅格局下，除非又出現單日1800億元大量，否則即便歐美股市利空未除，台股短線仍可望維持輪漲格局，可擇優布局。

她說，今年第1季新台幣升值，造成以外銷為主的電子股出現匯損，但第2季以來新台幣貶值，原本第1季財報的匯損可望在第2季沖回。

她認為，台股利空不跌，先前漲多的被動元件股票休息，落後補漲股票開始輪動，蘋果iPhone即將向零組件供應拉貨，機殼廠可成、光學鏡頭大立光、玉晶光，人臉辨識相關零組件穩懋都有表現機會。

另外，生技股休息1、2個月，這市上漲並非「無基之彈」，漲的股票都是有拿到藥證，賺錢的公司。（編輯：楊凱翔）1070601

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