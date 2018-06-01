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寶佳助拳市場派 永大公司派質疑：違反產金分離

發稿時間：2018/06/01 15:28

最新更新：2018/06/01 15:28

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）永大經營權大戰白熱化，公司派今天再發聲明，指控市場派之首、永大前總經理許作名在任時決策錯誤，導致公司營運衰退，並且質疑為市場派助拳的寶佳集團違反「產金分離」原則。

永大6月28日股東會將改選六董三監，經營權之爭戰況激烈，其中寶佳集團少東林家宏私人控股的和築投資、與和發國際兩家公司，出面為市場派徵求委託書，更成為這場經營大戰重大變數。

以永大董事長許作立為首的公司派今天再發聲明，矛頭指向許作名與寶佳集團；聲明中指出，許作立以「退任」來負起大陸市場衰退的責任，董事會減少家族成員，推出專業的獨董名單，這些都表示我們正扎扎實實地在做改變。

但是，許作名兼任台灣與大陸兩地董事會成員時，未提出任何建言，卸任總經理後，卻結合市場派抨擊公司，對於永大因策略失誤所造成的資本支出浪費，以及後續大陸市場營運衰退，許作立已決定退任負責，當時身為總經理、主導決策的許作名難道不需負責嗎？

公司派並質疑，為市場派擔任委託書徵求人的「和築投資」及「和發國際」涉嫌違反金管會「產金分離」監理規範，而且這兩家公司參與董事會的企圖，也似乎僅為了爭奪經營權控制公司而已。

公司派的聲明還強調，日商大股東日立授權許作立代為徵求委託書，代表對公司長期經營的肯定，雖然大陸市場衰退，但日立仍支持董事許瑞鈞繼續帶領公司。

根據永大徵求委託書資料，公司派董事候選人包括日立製作所代表人長島真、現任永大監察人張光明、永鍊公司董事長鄭萬來、建越工業董事長梁世明；以及許作立之子許瑞鈞、永大總經理蔡鋒杰等。

市場派董事名單包括現任董事許作名、瑞城豪投資公司營運長黃信昭、鴻憶投資公司負責人鄭斯聰、皇普建設董事長蘇永平、以及張石清。

根據券商資料，目前日立製作所持有永大股權約7.74%，日立大樓系統持股比重3.8%，許作立持股約4.14%。市場派瑞城豪投資持股約3.89%，許作名持股約0.53%。日立製作所是永大主要股東。（編輯：陸倩瑤）1070601

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