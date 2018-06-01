6月桶裝瓦斯凍漲 天然氣價漲2.99%

中油公司1日表示，6月國內桶裝瓦斯每公斤應調漲2.8元，但為平穩物價及照顧民生，中油決定暫行吸收不調漲。（中央社檔案照片）

（中央社記者林孟汝台北1日電）中油公司今天表示，6月國內桶裝瓦斯每公斤應調漲2.8元，但為平穩物價及照顧民生，中油決定暫行吸收不調漲；天然氣價平均調漲2.99%，家庭用戶每月增加約9.3元至13.95元。



台灣中油公司今天宣布，自2日凌晨零時起，6月份國內家用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣均不調漲；而國內天然氣價格則平均調漲2.99%。



台灣中油表示，6月份液化石油氣國際合約價格(CP) 較5月上漲，依計價公式計算結果，液化石油氣每公斤應調漲新台幣2.8元，20公斤裝瓦斯每桶將調漲56元。



考量端午佳節將至，民生用氣需求增加，為平穩物價及照顧民生，6月份桶裝瓦斯價格不調漲，每公斤應調漲的2.8元由台灣中油暫行吸收，下個月則回歸氣價公式。



另外，依據天然氣價格公式計算，天然氣自6月2日起平均調幅2.99%，其中公用天然氣事業NG每立方公尺調漲0.31元，以家庭用戶每月平均用量約30至45立方公尺計算，每月增加約9.3元至13.95元。（編輯：林淑媛）1070601