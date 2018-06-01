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測試日圓炒家 日本銀行意外減少購債

發稿時間：2018/06/01 16:42

最新更新：2018/06/01 16:42

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（中央社東京1日綜合外電報導）歐洲出現政治危機，加上國際貿易情勢緊張，引發全球公債殖利率走跌，日本銀行（BOJ）今天趁機減少購買債券，為2月以來首見。由於出乎市場意料，日圓匯價不貶反升。

彭博報導，日本銀行在今天的例行操作中，將5至10年期日本公債收購規模減少200億日圓（約新台幣54億元），降為4300億日圓（約新台幣1161億元）。

日本10年期公債殖利率今天應聲勁揚1.5個基點至0.045%，相較於上月29日跌到0.025%，為4月3日以來最低收盤水準。日圓兌美元匯價則貶值0.2%至109.06日圓，一反分析師預期的升值。

義大利政局混亂，且美國和貿易夥伴國之間的貿易關係再陷緊張，投資人憂慮升溫，造成全球公債價格走揚。

交易商曾暗示，日本銀行可能儘量不減少購債，以免外匯炒家將這樣的行動解讀為日本銀行縮減刺激措施，進而引發日圓升值。

日本銀行昨天才將6月購債操作計畫規模維持在5月水準，使得今天的行動更加令市場意外。日銀自2月28日以來一直刪減25年期以上公債收購規模，所有例行購債操作一直維持相同規模。

巴克萊證券日本有限公司（Barclays Securities Japan Ltd.）利率策略師押久保直也（Naoya Oshikubo）表示：「這是日本銀行的一項勝利。因為市場原本共識是，只要日銀仍擔心引發日圓升值，就不會減少購債。」

他還說，日圓今天反應不大，可能為日本銀行擴大減少購債鋪路。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070601

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