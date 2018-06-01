六都一起來加溫 5月移轉擴量北市用噴的

（中央社記者韋樞台北1日電）六都直轄市公布5月房屋買賣移轉棟數達2萬409棟，月增36.6%，年增16%，六都明顯買氣回溫，其中台北市更噴量月成長46%。房仲表示，各都皆有利多與建設，帶動整體買盤上揚。



台北市移轉量達2631棟，月增46.9%，年增31.2%；新北市5419棟，月增38.6%，年增26.1%；桃園市買氣也衝上3371棟，月增40.3%，年增11.1%；台中市也一舉直上3664棟，月增32.3%，年增8.9%；台南市則達到2190棟水準，月增39.6%，年增29.7%；高雄市為3134棟，月增25.3%，年減2%。



六都合計前5月共移轉8萬4631棟，年增8.1%；其中台北市累計1萬995棟，年增23.4%最多，其次是台南市的8985棟，年增21.9%。



大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，台灣房市去年起逐漸從谷底解套，今年各月買氣起伏不定，但整體買氣趨勢向上，除了新房交屋量帶動外，觀望許久的買方也逐步進入市場，驅動移轉量增長。



郎美囡指出，桃園建設話題不斷，且房價低於雙北，買氣向來穩定；台中市價格修正有感，成功吸引買方入手；台南市、高雄市靠著重劃區推案量大，以首購、自住為主力行銷，買氣回溫時量增顯著。



全國不動產企研室主任張(水靜)勻分析，今年首季以來買氣持續增溫，首購族和換屋族貢獻頗多，不過第2季起買氣起伏，主因在於打房利空消除，部分屋主心態轉硬，議價空間幅度縮小，但成交率仍持續擴大。



張(水靜)勻指出，最特別的是台北市5月移轉量月與年比雙雙大增，居六都之冠，其中北市中心4區─松山、中正、信義、大安區等交易量皆月增5成之多，此外中山區和內湖區等兩大熱區都有300棟的移轉量。



新北市5月站上5419棟，月增38%。東森建設總經理賴建程表示，這是新北市睽違一年再破5000棟新高，約有1/3來自交屋潮，5月熱區以板橋807棟、淡水區745棟、新店區470棟最多。



賴建程指出，新北市江翠北側、土城暫緩發展重劃區、新店中央新村北側重劃區以及三重仁義重劃區等仍持續吸引建商插旗，中低總價新案續勢待發；至於成屋屋主也願讓利，議價氛圍多有聚焦，未來剛性買盤將持續推升交易。（編輯：郭萍英）1070601