美經濟政策難測 川普性格及高層分歧所致

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國政治新聞網站Politico報導，川普的高級經濟顧問間分歧嚴重，加上川普本人易怒難測，態度多變，導致美國的經濟政策幾乎無人可理解或預測。



高階政府官員私下表示，他們並不確知，在任何持定時間，川普最終會作出何種貿易決定。這種不確定性促使顧問群為了影響總統的立場而競相吸引川普的注意力，結果形成了檯面下的惡鬥，而且日益公開化。



美國財政部部長梅努欽（Steven Mnuchin）數天前才宣稱美中貿易戰「暫停」，不料川普政府本週一開始便發表聲明，宣布仍將對中國商品加徵關稅。



美國白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）30日公開指責，梅努欽的發言是「令人遺憾的精句」。



一名高級政府官員本週私下表示，納瓦洛公開抨擊財長，已到「翻臉」的程度，但這名官員並不認為川普將採取任何滅火的行動。



這種內鬥形成了美國難以捉摸的貿易政策，可能會破壞川普的經濟成果及股市收益。川普宣布開徵鋼鋁稅後，本周稍早已經因為加徵中國產品關稅而下挫的股市，再次應聲下跌。



經濟學家荷茲-艾金（Douglas Holtz-Eakin）表示：「這全是高層的作為，而總統在幕後運籌帷幄。他希望在戰術上令人無從捉摸，且認為這是絕佳的談判手腕。」



至於中美貿易方面，一名前政府官員說：「總統真的希望達成最佳協議，而幾十年來，我們對中國的態度也真的非常溫和，以致大家對此都習以為常。」



這名前官員堅稱，川普這種看似精神分裂的貿易手法，其實有道理。



「川普總統已經列出若干優先事項。我一直覺得他的推文不僅是要發給大眾看，也是發給左右官員看。他等於是說，『這是我的想法，去落實吧』，這就是我們現在見到的狀況。」（譯者：鍾佑貞/核稿：張佑之）1070601