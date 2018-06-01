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台北國際電腦展 仁寶廣達緯創聚焦AI雲端

發稿時間：2018/06/01 22:34

最新更新：2018/06/01 22:34

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（中央社記者潘智義台北1日電）台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）將於6月5日至9日在台北盛大展出，科技大廠仁寶電腦、廣達電腦、緯創資通參展，將聚焦人工智慧（AI）、雲端科技。

仁寶指出，台北國際電腦展聚焦人工智慧（AI）、物聯網、5G、區塊鏈、及新創等議題，將展出結合專業先進設計，與雲端運算的全方位解決方案。

廣達電腦旗下全球資料中心解決方案供應商雲達科技表示，將展出全新雲端基礎架構解決方案，以及示範透過AI的智慧醫療、5G等創新應用，以期協助客戶快速瞭解，並導入相關解決方案，在AI與5G競賽中搶得先機。

廣達說，將完整展出雲達科技備受市場肯定的全系列硬體平台、混合雲及 5G 基礎架構解決方案、資料處理解決方案，以及時下最受矚目的AI智慧醫療，與5G基礎架構，串聯智慧城市應用等內容。

緯創資通旗下緯穎科技指出，瞄準高速成長的人工智慧深度學習與應用，與輝達（NVIDIA）合作，開發一系列滿足深度學習訓練與即時推論的人工智慧產品，將於2018台北國際電腦展期間展出。

緯穎看好人工智慧的發展，積極投入相關產品的開發。透過與NVIDIA的合作，資料中心客戶可享有最新GPU卡所帶來的高效能運算，加速深度學習的訓練與推論。

仁寶電腦表示，在此次台北國際電腦展中，除了新商業方案外，仁寶的核心產品同樣是此次展出的亮點，包括訴求二合一（2in1）、輕薄設計及電競市場的筆電，還有伺服器、穿戴式裝置、及智慧物流與工業物聯網產品。

另外，仁寶電腦長期專注於智慧醫療相關的多項物聯網（IoT）產品，也將共同展出。（編輯：林興盟）1070601

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