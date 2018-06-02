界霖營運總部落成 今年獲利可望創新高

界霖2日在高雄舉行集團營運總部落成典禮，董事長蔡上元表示，今年集團業績將挑戰新台幣50億元。中央社記者張建中攝 107年6月2日

（中央社記者張建中高雄2日電）導線架廠界霖今天舉行集團營運總部落成典禮，董事長蔡上元表示，今年集團業績要達到新台幣50億元目標。法人預期，界霖今年獲利可望創歷史新高。



界霖上午在高雄市楠梓加工出口區舉行集團營運總部落成典禮，除經濟部加工出口區管理處、高雄市政府經濟發展局等官員出席，日月光、長華科、強茂、台半與德微等產業界高階主管及銀行代表到場祝賀。



蔡上元表示，今年集團營收要達到50億元目標，期能在台灣半導體導線架市場成為領導者之一，進一步深耕國際市場。



蔡上元說，目前集團營運總部在楠梓，另外在日本、中國大陸蘇州和山東、馬來西亞等地擁有6個營運據點，集團員工達1300多人。



界霖積極深耕汽車電子應用，目前車用占界霖集團業績比重約4成，預期到西元2020年，車用占比可望提升到6成水準。



法人預期界霖今年營運可望逐季成長，6月起單月業績應可超過4.5億元，今年整體業績將較去年成長35%，不排除有機會成長40%，將挑戰歷史新高。今年每股稅後純益也有機會挑戰6元，將同創歷史新高。（編輯：李明宗）1070602