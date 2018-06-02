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調薪不再考慮物價 學者：情況會持續

發稿時間：2018/06/02 18:33

最新更新：2018/06/02 18:33

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（中央社記者潘姿羽台北2日電）早期廠商將物價變動視為調薪重要因素者比例甚高，如今僅剩個位數，學者指出，經濟環境改變，如今物價上漲代表成本墊高、調薪意願降低，調薪與物價變動脫鉤的情況仍會持續。

據行政院主計總處統計，民國80年代，廠商多是全面替員工調薪，觀察當時廠商調薪的重要考量，以86年為例，當年廠商調薪考量的重要因素以公司營利狀況占比最高、達74.2%，物價變動情況居次、達49.7%。

反觀主計總處最新公布的2017年調薪情況，廠商調升經常性薪資的重要原因，「物價變動情形」落居倒數第二，僅占6.6%，還較上年下滑4.3個百分點。

台灣大學國家發展研究所副教授辛炳隆認為，廠商調薪眾多考量因素中，物價變動愈來愈不重要，關鍵在於時空背景不同，物價上漲所代表的意義也不同所致。

辛炳隆說明，80年代，公部門、企業全面調薪是常態，當時景氣持續增溫，業界普遍看好前景、願意大膽調薪，而民眾所得提升、消費力強，需求就會推升物價上漲，帶動經濟成長的良性循環，因此物價上漲也成為企業衡量經濟前景、調薪的指標之一。

儘管近幾年台灣物價成長相當平穩，辛炳隆表示，經濟成長動能沒那麼強，物價上漲不再是需求推動，而是靠成本拉動，因此物價上漲不只不能反映經濟成長，反而墊高企業成本、降低調薪意願，使得愈來愈少廠商會把物價變動納入考量調薪的重要因素。

辛炳隆直指，廠商調薪已經從過往「通則」變成現在的「個案」，全面調薪的比率下滑，取而代之的是依照員工個人表現來個別加薪；而且因為對前景抱持不確定性，廠商比起調高月薪，更多是傾向發給績效獎金，以免員工薪水「調上去就下不來」的情況發生。

台灣經濟研究院助理研究員方俊德則說，環境面除了經濟情勢不如以往，台灣多是中小企業，在資源有限的情況下，面臨全球化與轉型壓力，挑戰日益艱鉅，更難有餘裕替員工加薪了，即便要加薪，考量的也多是現實面如獲利、員工績效等因素。

另一方面，方俊德指出，廠商在勞健保等非薪資報酬的支出成本持續增加，加上大學教育過度普及、人力供過於求，且部分產業產生學用落差，這些也都會削弱廠商調薪意願。(編輯：陳永昌)1070602

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