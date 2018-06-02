/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票颱風呂秀蓮陳克華
>rss

加薪拉動需求 國發會：是健康經濟成長模式

發稿時間：2018/06/02 19:32

最新更新：2018/06/02 19:32

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者潘姿羽台北2日電）廠商調薪考慮物價變動的比重下降，民眾對物價的敏感度卻愈來愈高，國發會副主委邱俊榮表示，政府帶頭加薪鼓勵企業跟進，由需求拉動的物價上漲，是政府希望推動的健康經濟成長模式。

據主計總處統計，國內的實質經常性薪資仍不及2001年的水準，顯見薪資上漲的力道跟不上物價的增速。然而主計總處剛公布的2017年經常性薪資調升情形也顯示，廠商調薪愈來愈不重視物價變動，去年廠商認為「物價變動情形」是調升經常性薪資考慮的重要因素者僅佔6.6%，還較上年下滑4.3個百分點。

邱俊榮說明，國人因為長期低薪，對物價波動格外敏感，然而薪資與物價具有連動性，台灣因為薪資一直不高，物價水準跟著被壓低；他表示，台灣現在物價相當平緩，物價上漲多半是原物料價格上揚，成本推升所致，衛生紙事件就是一例，只要薪資沒有顯著增加，即便只有單一產品價格上漲，民眾感受依然深刻。

邱俊榮表示，在薪資有明顯的上漲之前，控制物價在相對穩定的水準是政府非常重要的工作，不過就總體經濟的角度來看，如果民間形成加薪風潮，所得增加、消費動能跟著提升，就會造成需求拉動的物價上漲，相較於現在多是成本推升物價，是政府比較能接受的健康經濟模式。

為了改善台灣低薪現況，行政院5月召開記者會對外說明改善低薪策略，將透過提高公部門薪資帶動加薪、薪資透明化、補助及獎勵加薪企業、提高基本工資等作法，希望逐步拉高台灣的薪資水準。

行政院去年9月曾估算，今年軍公教調薪3%，若能帶動公、民營企業全面加薪，薪資成長支出新台幣1240億元，帶動消費，經濟成長率將可增加0.6個百分點。

邱俊榮表示，透過鼓勵企業加薪、提升民間需求，靠著內外需併進來推動經濟成長，是政府明確的政策方向，也是政府希望推動的健康經濟成長模式。（編輯：楊凱翔/林孟汝）1070602

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

520農運30週年

520農運30週年

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶
孫越感恩會 眾星追憶
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP