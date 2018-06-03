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油價3連漲後首降 中油認為油價還有下跌空間

發稿時間：2018/06/03 12:32

最新更新：2018/06/03 12:32

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（中央社記者邱柏勝台北3日電）中油公司宣布，國內各式汽柴油自4日凌晨零時起，每公升調降新台幣0.4元，連3漲首度調降。中油公司副總經理黃仁弘表示，若中國增加對美國原油採購，有機會帶動一波油價下跌。

中油公司今天中午宣布，國內各式汽柴油自4日凌晨零時起，每公升調降新台幣0.4元，終止連3漲。調整後的參考零售價格，分別為92無鉛汽油每公升28.8元、95無鉛汽油每公升30.3元、98無鉛汽油每公升32.2元、超級柴油每公升26.9元。

中油表示，本週國際油價受沙俄兩國擬放寬油國減產限制，及美國原油產量續增，致使價格下跌。依浮動油價機制計算，本週95無鉛汽油應調零售價為30.4元，超過30元，依據經濟部5月11日公布之油價平穩機制，由台灣中油吸收1/4調幅，汽、柴油每公升各吸收0.1元，各種無鉛汽油及超級柴油實調零售價，與上週公告零售價比，各調降0.4元。

展望未來油價走勢，黃仁弘表示，目前美國原油庫存處於高水位，且美中貿易衝突延續中，若最終中國願意增加對美國原油採購，將導致石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯等國緊張，可能再放寬減產限制，當市場供給增加，原油價格可能降的比較快。

不過，他也指出，亞洲國家經濟成長熱度仍在，當景氣好、需求增加，也會帶動油價上揚，因此國際油價「有漲有跌」，呈震盪走勢。但市場分析當前油價屬於相對高點，因此還有一些拉回的空間，短線油價可望續跌。（編輯：林沂鋒）1070603

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