川普顧問坦承貿易爭端恐對美經濟帶來風險

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國總統川普的首席經濟顧問今天坦承，華府和盟友間的貿易爭端恐危殆美國蓬勃發展的經濟，但駁斥各界對川普政府立場的抨擊是過度反應。



法新社報導，川普顧問柯德洛（Larry Kudlow）是在七大工業國（G7）昨天對美國祭出鋼鋁關稅表達不滿，呼籲華府改弦易轍後，發表上述看法。



加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）對於美國搬出國家安全作為施加關稅的理由特別憤慨，痛批「簡直是一大侮辱、令人難以接受」。



杜魯道接受美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問時說：「在我們的士兵一同在阿富汗山區作戰和陣亡，以及肩並肩合作下，這種說法無異是對他們的侮辱。」



柯德洛在福斯週日新聞（Fox News Sunday）節目中，刻意予以淡化。他說，「我想他（杜魯道）過度反應」，加拿大「身為美國的友邦和盟國，沒人會否認這點。但重點是我們必須保護自己」。



柯德洛坦承貿易爭端恐危殆目前在大幅成長和低失業率帶動下「全速前進」的美國經濟。



然而，柯德洛替美國總統川普屢屢破壞規定，想改變全球貿易體系的作法辯護。



他說：「別怪川普。要怪就怪中國、怪歐洲、怪北美自由貿易協定（NAFTA）。怪那些無意進行互惠貿易，而以關稅和保護的人士。川普只是對數十年來貿易濫用的情況做出反擊。」



加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時警告，華府祭出的關稅，美國的企業和消費者會首當其衝。



她說：「我們知道以鄰為壑的方式行不通。這是從1920和1930年代得到的教訓。我衷心希望以史為鑑，不要再重蹈覆轍。」（譯者：劉淑琴/核稿：鄭詩韻）1070604