/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 萬安演習許淑淨統一發票傅達仁

萬安演習／北部地區今天下午1時30分實施 違者最高罰15萬元

>rss

台股帶量上攻11000點 電子光學點火

發稿時間：2018/06/04 11:00

最新更新：2018/06/04 11:00

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者韋樞台北4日電）台股緩步升溫，1日指數站上短中期均線後，今天在國際情勢利多下，由電子、光學股點火，生技及傳產股助攻，帶量站上11000點。法人表示，市場偏多，個股輪動健康。

義大利達成協議合組聯合政府，加上美國就業數據強勁，激勵歐美股市走升；此外，南韓媒體報導，南韓總統文在寅將參與美國總統川普與北韓領導人金正恩的高峰會，三方將共同宣告韓戰結束，為東北亞和平情勢注入強心針。

台股今天在電子和光學等類股引領下大漲逾百點，帶量攻上11000點大關。蘋概三雄支撐電子股強勢，大立光創下自去年12月中以來的新高價4450元；台積電開高走高，最高229元，上漲2.23%；鴻海開高上漲1.62%，最高88元。

本週召開股東會的被動元件大廠國巨開高走高，盤中最高1045元，嘗試挑戰歷史高價1090元，並帶領類股上漲，包括智寶、凱美、鈞寶等均攻上漲停價。

傳產股台泥、亞泥大陸業績勁揚，雖然暫時面臨6月雨季，發貨量可能減少，但在各廠協調錯開生產高峰，發揮減量保價效果，預期下半年旺季起業績更佳，台泥和亞泥股價高檔震盪。

統一證券表示，上週美國經濟數據強勢帶動美股走升，激勵今天台股延續偏多格局，持續關注漲價概念及業績題材類股。（編輯：張良知）1070604

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊
Hito音樂獎直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP