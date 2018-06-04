對歐洲施展魅力攻勢 陸與美背道而馳

（中央社北京4日綜合外電報導）中國大陸正在對歐洲發動魅力攻勢，承諾為企業改革開放市場，與美國總統川普使全球貿易爭端加劇的做法背道而馳。



彭博報導，中國駐歐盟大使張明走訪歐洲聯盟（EU）各個機構，宣揚中國國家主席習近平4月在博鰲亞洲論壇提到進入「市場開放新階段」的理念。



張明說，這將為歐洲金融、潔淨能源與環境合作領域的企業帶來新契機。



張明告訴歐洲議會的國際貿易委員會（International Trade Commission）：「有些歐洲夥伴認為，現行機制起作用，但不夠公平。如何使機制更臻完善，中國隨時準備好聆聽歐盟的建議。」



自習近平去年在瑞士達佛斯（Davos）出席世界經濟論壇（World Economic Forum）以來，中國一再承諾要開放市場，但幾乎未有付諸行動的跡象。如今似乎將藉由修補與印度、日本和印尼等國家的關係，強化與川普抗衡的力量。



川普政府劍指若干最親密盟邦和貿易夥伴，挑起貿易紛爭之際，中國對歐洲施展魅力攻勢更加引人關注。



中國官員告訴彭博，政府考慮在貿易和投資方面，對歐盟和日本及墨西哥等國家做出重大讓步，這些國家如今都在美國課徵懲罰性關稅的名單上。



中國現代國際關係研究院（CICIR）副院長馮仲平表示，在川普落實美國優先政策的壓力下，美國傳統盟邦正逐漸讓步。



馮仲平說：「反對單邊主義和堅持由世界貿易組織（WTO）作為爭端解決機制，如今是中國和歐盟的共同立場，因為他們在這方面擁有共同利益。」



但他表示，儘管對美立場一致「將使中國和歐盟暫時放下衝突」，但對雙方因經濟和貿易摩擦惡化的關係「不會帶來任何立即的轉變」。



美國上週宣布對歐盟、墨西哥和加拿大進口的鋼鋁產品課徵關稅時，中國外交部長王毅人在歐洲會見德國和歐盟外長。



王毅1日在布魯塞爾坦言，與歐盟間「或許仍有些歧異」，但他表示，與歐盟的共同利益一直在擴大。



他說：「尤其是面對當前充滿不確定性的國際局勢，我們愈發意識到中歐深化全面戰略夥伴關係的重要意義。」（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1070604