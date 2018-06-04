就業人數成長力道放緩 主計總處：人口結構改變

（中央社記者潘姿羽台北4日電）人口紅利逐漸消退，從就業人數增速放緩便可看出跡象；主計總處統計今年1至4月就業人數年增8.8萬人，雖因景氣復甦，成長力道優於前2年，但仍無法突破2015年前成長逾10萬人的情況。



台灣因少子化、高齡化等問題，據國發會人口推計報告，台灣15至64歲的工作年齡人口已在2015年達到最高峰，並自2016年開始下降。



主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，其實台灣的人口結構問題，從就業人數增速放緩的情況已可看出端倪。



據主計總處統計，今年1至4月就業人數平均1140.4萬人，較去年同期增加8.8萬人，比起2017年1至4月年增7.7萬人、2016年同期年增7.6萬人的情況都還要好。



不過，潘寧馨指出，若比較2015年之前的同期就業人數成長狀況，年增都在10萬人以上；近3年雖因景氣穩步復甦，就業人數漸增，但增加人數依舊比不上2015年之前的水準，看起來仍受出生數下滑等人口結構改變影響，增速逐漸放緩。



潘寧馨表示，就業統計是從15歲以上民間人口去細分勞動力以及非勞動力，而勞動力當中有九成五以上屬於就業人口，因此當出生數趨勢下滑，就會導致15年後勞動力人數、就業人數變少，從近幾年趨勢看來，就業人數成長力道減弱的情況已愈來愈明顯。



觀察主計總處統計歷年1至4月15歲以上民間人口數變化，儘管持續成長，但確實可發現增速明顯放緩，1996年左右年增率還可達1.7%左右的水準，而後幅度逐漸變小，2012年更跌破1%，直至今年1至4月，15歲以上民間人口數2010.3萬人，僅較去年同期成長0.42%。



潘寧馨說，當民間人口數不再快速成長，即便景氣好轉、廠商的用人需求增加，就業人數也難有太大的成長力道。（編輯：蘇志宗）1070604