兆豐金大賺外幣財 法人估今年獲利破300億

（中央社記者田裕斌台北4日電）美國今年升息3至4次成市場共識，兆豐金控由於旗下兆豐銀行以美元為主的外幣放款占總放款比重達35%，法人估計，在利差擴大下，今年獲利可望突破新台幣300億元。



本土投顧表示，兆豐銀至3月底放款餘額達1.79兆元，以大型企業及中小企業放款為主，占比分別達38%、36%，外幣放款餘額則有6220億元，其中，美元放款部位約4660億元，外幣放款比重高，也讓兆豐銀今年首季淨利差較去年第4季提高4個基本點(bp)，主要就來自於海外存放利差的提升。



本土法人認為，今年市場普遍預估美國聯邦準備理事會(Fed)將升息3至4次，兆豐銀在外幣放款重回成長軌道下，首季將是海外存放比谷底，後續在存放利差及存放比提升下 可望帶動淨利差持續向上，此外，兆豐銀積極提升海外債券部位，由年初的1000億元提高至1500億元，也有利擴大淨利差表現，後續將持續放大債券部位至2000億元，可推升全年淨利息收入成長10%至15%。



此外，兆豐銀今年著重財富管理市場，繼去年第4季與壽險業者合作推出高資產客戶外幣傳統保單熱銷後，今年持續新增合作壽險業者，整體淨手續費收入可望成長一成；加上今年首季處分復興航空資產回沖5億元，年底前還有再回沖5億元的機會。（編輯：李信寬）1070604