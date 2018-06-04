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中國太陽能新政 業者憂不利市場

發稿時間：2018/06/04 13:13

最新更新：2018/06/04 13:13

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（中央社記者張建中新竹4日電）中國大陸推出新的太陽能政策，業者憂心短期恐將對全球太陽能市場造成不利影響，衝擊太陽能類股今天股價紛紛走跌。

中國國家發展和改革委員會、財政部與國家能源局6月1日晚間聯合發布「關於2018年光伏(太陽能)發電有關事項的通知」，提出將「新投運的光伏電站標竿電價和分布式度電補貼均下調5分錢」。

中國大陸媒體認為，因補貼缺口太大，新的太陽能政策是為今年高速發展的中國太陽能產業踩下「急煞車」。

分析機構也推估，受新政影響，中國太陽能新裝機可能自去年的53.06GW，下滑到2018年的35GW左右，將減少超過3成水準。

國內太陽能業者表示，中國大陸過去幾年常有廠商申請補助的項目與實際運作情況不相符，中國大陸官方加強管制並不意外。

因中國大陸為全球太陽能最大市場，占全球比重超過一半，業者預期，隨著中國大陸政策「急踩煞車」，短期恐將引發拋貨潮，進而影響全球太陽能供應鏈跌價壓力加劇。

太陽能類股今天在市場賣壓出籠下，股價紛紛走跌，類股股王碩禾盤中股價一度達新台幣182元，跌4.5元，跌幅約2.41%。

新日光股價也一度達11.55元，跌0.2元，跌幅約1.7%。茂迪股價一度達19.55元，跌0.55元，跌幅約2.73%。（編輯：楊凱翔）1070604

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