/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： F-16萬安演習許淑淨統一發票

漢光演習 F-16戰機失聯

>rss

台北電腦展秀新創 AI擴增實境成果吸睛

發稿時間：2018/06/04 13:36

最新更新：2018/06/04 14:37

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）台北國際電腦展將於5日登場，其中新創特展InnoVEX於6日啟動，新創團隊將展示人工智慧、AR/VR、大數據、綠能、健康醫療、物聯網、機器人、企業軟體等成果。

台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）將於5日至9日在台北盛大展出，其中新創特展InnoVEX將於6日到8日盛大舉辦。

共同主辦單位之一台北市電腦公會指出，今年InnoVEX將有來自21國388組新創團隊共同與會，超過60位國際講者參與，預計吸引超過1.8萬名專業參觀者，線上直播觀看數超過80萬，展覽規模創歷年新高。

觀察此次InnoVEX特色，公會表示，此次參與的國際團隊比例接近40%，競賽獎金總金額達35萬美元，議題包括人工智慧醫療、也加入女性創業和電競議題，超過50家創投及企業與超過100家新創業者洽談。

在新創企業特色部分，廠商將展示人工智慧影像自動分析服務、即時像素辨識系統、自動化影像標本標記工具等人工智慧技術；3D掃描與擴增實境模擬、虛擬實境體感模擬訓練等AR/VR應用；影像壓縮閘道器、影像搜尋引擎、微電網管理系統等大數據（Big Data）技術；空氣純淨水萃取設備等綠能應用；可攜式心血管疾病生物指標感測器、快速蒸餾系統等健康醫療應用；以及電子商務、教育、企業軟體、物聯網、機器人等新創成果。

此外車廠BMW總代理汎德，今年首度參與InnoVEX，將邀請BMW設計師專家，以Future Mobility智動未來為主題，在InnoVEX論壇當中發表專題演講，暢談未來交通移動與新世代汽車發展趨勢。

另外在主題館，包括科技部、國發會、亞洲矽谷、經濟部工業局等政府創新計畫、以及近40家大學育成中心參與。

公會指出，論壇是新創活動重要部分，3天InnoVEX活動論壇將安排人工智慧、區塊鏈、智動未來、電競、新創生態圈、女性創業等6大主題的專題演講。（編輯：李信寬）1070604

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊
Hito音樂獎直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP