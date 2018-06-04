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台股仰攻11100點 法人：挑戰前高

發稿時間：2018/06/04 14:35

最新更新：2018/06/04 14:35

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（中央社記者韋樞台北4日電）台積電及生技族群今天領軍上攻，激勵台股帶量大漲160.42點，順利站上11100點。法人認為，外資6月可能轉買並逢低布局下半年旺季，台股有望挑戰前高。

台股終場上揚160.42點，以11109.50點作收，成交值新台幣1542.96億元，創下3月22日以來新高，台股接下來將挑戰今年1月23日11270點前波高點。

國際局勢趨緩，美中貿易戰仍談判中，川金會可望順利舉行，短期內較無重大干擾國際股市因素，亞股和台股今天多以上漲表態。

台股開高走高，早盤電子、光學、水泥等類股帶動，挾量站上11000點，盤中漲勢動能續強，蘋果三雄台積電、大立光、鴻海漲幅介於1.39%到4%之間，大立光盤中最高4460元，創下去年12月以來的波段高價。

近期盤面焦點的被動元件今天依然火熱，大廠國巨開高走高，午盤一度站上1080元漲停價，逼近5月底創下的1090元高價，九豪、智寶、凱美、鈞寶等均收漲停。

台股資深分析師林成蔭表示，國際局勢放緩，義大利組聯合政府，南北韓與美國三國領袖近期新加坡相會，可望結束韓戰，帶來區域和平；美中貿易戰問題繼續協商中，彼此檯面上叫囂，私下仍按國際市場規則進行，但短期內不易有具體結果，因此整體國際情勢最壞情形並未產生。

林成蔭指出，觀察外資可能在5、6月結束賣超轉為買超，同時台股也可望在第2季結束淡季盤整，外資的資金在第3季逐步回籠，加上除權息配發股利，可望成為大力支撐台股的動能，支持台股指數在第3季向上。

他說，美國蘋果手機去年推出的高價款iPhone X銷售狀況不如預期，市場指美國蘋果公司近期將先推出新型中低階手機，新款高價機種可能延後問市，有望藉中低階手機上市再掀拉貨潮，利於台積電、鴻海、大立光等諸多電子與光學大廠業績。（編輯：張良知）1070604

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