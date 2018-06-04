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漢光演習 F-16戰機失聯

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職棒聯名卡友消費力驚人 單卡月刷近30萬

發稿時間：2018/06/04 14:37

最新更新：2018/06/04 14:37

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（中央社記者田裕斌台北4日電）職棒球迷消費力驚人，富邦金控買下富邦悍將職棒隊後，旗下台北富邦銀行也發行聯名卡，根據統計，最會刷的前5名卡友，單月刷卡額高達新台幣29.19萬元。

北富銀富邦悍將聯名卡自3月5日發表至今近3個月，已發出5萬卡，其中，每月消費前5名的卡友可攜伴進入VIP貴賓室觀賽，打中球迷需求點，至今每月符合條件的卡友消費是北富銀整體卡友平均月消費的25倍。

根據金融監督管理委員會統計，今年3月北富銀平均每卡月刷卡金額約1萬1676元，等於這5名卡友刷卡金額都超過29萬元，才獲得進入VIP室觀戰的資格，也窺見死忠球迷潛在消費力。

根據金管會統計，今年3月全台信用卡平均單月每卡刷卡金額約5639元，但不是發卡量愈多、旗下有明星卡別的銀行，卡友平均刷卡金額就會比較高；其中，沒有發行超強卡別的北富銀單月每卡平均刷卡金額破一萬元，雖然有效卡數只排名第6，但是獲利貢獻度最大。

至於國內發卡王國泰金控國泰世華銀行手中握有Costco聯名卡及長榮航空聯名卡兩大強棒，今年3月單月平均每卡刷卡金額約9818元，至於有中油聯名卡、LINE PAY聯名卡的中信金控旗下中國信託商銀單月平均每卡刷卡金額則約8741元，是「唯3」單月平均單卡刷卡金額超過8000元的信用卡發卡行。（編輯：郭萍英）1070604

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