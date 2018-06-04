研究：G7仍年花千億美元補助化石燃料

（中央社倫敦3日綜合外電報導）七大工業國（G7）即將在加拿大舉行峰會。今天一份在G7峰會前夕的研究指出，儘管誓言在2025前終止補助化石燃料，七大工業國每年仍至少花千億美元支持石油、天燃氣與煤的使用。



湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）指出，G7的英國、加拿大、法律、德國、義大利、日本與美國，2016年時誓言要在2025年之前，逐步減除對化石燃料的支持。



但英國的「海外發展研究所」（ODI）一份研究發現，G7在2015、2016年，每年仍至少花1000億美元在各自的國內或海外補助化石燃料。



這份研究的首席撰發人、同時也是ODI氣候部門負責人的惠特利（Shelagh Whitley）說：「G7雖誓言要逐步減少化石燃料補助，但就履行承諾來看，他們完全沒有一套系統，沒有達成目標的路徑圖與計畫。」



研究人員詳細檢視G7在像是透明度、履行承諾及終止使用化石燃料進程、支持或生產化石燃料等指標，為各國打分數及排名。滿分100分裡，法國拿到最高的63分，德國62分居次，其他依序為加拿大（54分）、英國（47分）、義大利（46分）、日本（44分）及美國（42分）。



國際公益環保組織「自然資源保護協會」（NRDC）表示，法國在逐步減少化石燃料生產、減少化石燃料發電上有進展，獲得高分。



美國則因大量補助化石燃料探勘與生產，以及被追蹤到未能落實終止支持化石燃料的承諾，敬陪末座；英國在透明度的部分得分最低，日本倒數第2，是因繼續補助化石燃料探勘與生產，且提供數十億美元資金在海外一些最難承受氣候變遷的國家興建高污染的燃煤電廠。（譯者：陳亦偉/核稿：鄭詩韻）1070604