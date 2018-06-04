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航班延誤達標自動賠款 民眾接受度高

發稿時間：2018/06/04 15:20

最新更新：2018/06/04 15:20

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（中央社記者蔡怡杼台北4日電）保險業積極引進新科技，提供保戶更好的服務。國泰、富邦以及明台3家產險公司將區塊鏈技術使用在航班延誤上，快到讓民眾轉機途中就可收到賠款，服務推出後民眾使用情況踴躍。

明台產險今年2月領先業界，於網路投保業務領先業界提供航班延誤網路理賠通知程序服務，明台產險表示，民眾於網路投保明台的旅遊不便險後，可免費選擇航班延誤網路理賠通知程序服務；當航班延誤發生後，不用繁複填寫表單和臨櫃申請，保戶就算人還在國外也可以進行啟動理賠通知程序。

明台產險表示，過往民眾若要申請航班延誤的理賠時，須先向航空公司申請延誤證明，而不少保戶因語言不通、或者趕班機等因素，因此選擇放棄理賠。

明台產險指出，區塊鏈使用公開資訊，整合全球班機資訊查詢功能，且具備資料不可篡改的特性，將保戶於要保時提供的航班資料，搭配智能合約自動確認班機抵達目的地時間、延誤條件等，啟動理賠通知程序，自動理賠服務推出約一季以來，民眾選擇自動理賠的情況有蠻大的成長。

產險高層指出，過去民眾若要申請班機延誤理賠時，需等到假期結束抵達台灣後，才能憑航空公司開立的延誤證明等單據向保險公司申請理賠，理賠期間需耗時數天，而有了區塊鏈技術後，民眾只要依程序線上完成個資確認以及回傳登機證明後，3至24小時就可收到理賠金，理賠速度快到轉機途中就領到了。

目前明台產險提供航班延誤達3小時即可啟動理賠；國泰產險提供航班發生延誤達4小時以上即可啟動理賠；富邦產險也是當航班延誤達4小時以上，啟動理賠。

國泰產險資深副總經理許嘉元表示，保戶愈來愈重視理賠申請程序的便利性，快速理賠上線約半年就有超過1萬人次使用，近百名旅客已親身體驗由國泰產險主動通知、回傳登機證3至24小時內就收到保險金給付的快速理賠服務，並一致表達非常樂意再次投保並推薦親友使用這項便利的服務，公司也非常重視這些肯定與期待。（編輯：林沂鋒）1070604

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