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台企銀前10大股東 林陳海兆豐金都退出

發稿時間：2018/06/04 16:28

最新更新：2018/06/04 16:28

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（中央社記者田裕斌台北4日電）台灣企銀前10大股東大洗牌，董事長黃博怡表示，包括林陳海個人持股、兆豐金控都已退出前10大股東之列，今年台企銀還要進行3大結構改革，準備脫胎換骨。

根據台企銀年報，截至去年底，兆豐金還是台企銀第2大股東，持股比重達12.01%，林陳海則以個人持股1.27%排名第7；黃博怡透露，私下了解林陳海已經全數出脫持股，兆豐金的持股至4月底也已降至7.2%，估5月還會持續調節。

黃博怡指出，由於兆豐金持有台企銀轉換債的轉換價在8.24元，且含股利0.67元，股價近期高點也漲至9.36元，帶動外資近期持有台企銀比重最高達22.4%，創歷史新高。

黃博怡說，台企銀今年還有3大結構性問題待解決，包括資訊系統、營收結構及通路結構；其中，台企銀今年將斥資新台幣7至8億元，將資訊系統全面升級，營收結構上也將提高外幣及金融操作的獲利能力，此外，旗下通路將全面重新檢視，汰弱留強讓單一分行的戰力更強。

黃博怡強調，他與總經理施建安都不是從台企銀體系內升上來的，也代表他們沒有包袱，只要對銀行及中小企業有利的方向都會勇敢去做，舉例而言，花蓮縣自2月6日震災後，台企銀至5月底止透過中小企業信保基金，已放款1.49億元，就展現力挺中小企業度過天災難關的決心。（編輯：鄭雪文）1070604

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