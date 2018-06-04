新台幣連3升創3週高 美元利多出盡走勢疲弱

（中央社記者邱柏勝台北4日電）國際美元疲軟，外資反手匯入，加上台股勁揚，新台幣今續反彈，以29.82元兌1美元作收，升值4.4分，匯價連3升並創3週新高，台北與元太外匯經紀公司總成交量14.05億美元。



外匯交易員表示，美元指數強勢一段時間後，隨著6月升息腳步逼近，開始有「利多出盡」的味道。他指出，由於市場多數仍預期今年美國只會升息3次，下次升息應會落在年底，「這半年美元已經沒有炒作的話題」。



此外，在歐洲方面，義大利的政治紛擾已經穩定下來，歐元兌美元也貶到滿足點，開始出現反彈，在此情況下，美元近期表現開始轉弱，激勵亞洲與新興市場貨幣轉強。新台幣上週雖一度貶破30元整數關卡，但也只是「曇花一現」，近3個交易日走揚，更創3週新高價位。外匯交易員預期，新台幣很快就會升破29.8元的價位。



展望新台幣後市，外匯交易員說，上週就看到外資回補台股的跡象，今天台股更勁揚160點，有機會挑戰前波高點，且三大法人大舉買超台股達新台幣104.32億元。他指出，外資回頭買台股，在匯市也轉趨匯入，新台幣這波貶值也暫告終止，未來可望慢慢走揚。



前陣子新台幣驟貶，不少買美元套牢大半年的投資人紛紛解套，不過近期新台幣反轉走揚，匯銀人士則說，「當時沒跑的，現在可能還要再套一陣子」。



新台幣兌美元今天開盤價為29.830元，最高29.800元、最低29.858元，尾盤收29.820元，升值4.4分。（編輯：趙蔚蘭）1070604