/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： F-16漢光演習六四萬安演習
>rss

不滿馬斯克 特斯拉股東欲拔除董座職務

發稿時間：2018/06/04 18:03

最新更新：2018/06/04 18:03

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社舊金山4日綜合外電報導）美國電動車廠特斯拉明天將舉行股東大會，有行動主義投資人以公司策略、財務體質問題和董事會缺乏獨立性為由，準備投票反對3位董事人選，並拔除執行長馬斯克的董事長職位。

「洛杉磯時報」報導，最積極推動特斯拉汽車公司（Tesla Motors Inc.）董事會改革的股東是CtW投資集團（CtW Investment Group）。他們在寫給股東的宣傳信中表示，考量到特斯拉面臨的「策略和營運挑戰」及「持續惡化的財務表現」，有必要將董事會大幅改組。

這家退休基金管理公司還抱怨，現有董事會對特斯拉董事長暨執行長馬斯克（Elon Musk）「不該如此遵從」。

由於馬斯克持有21.9%的特斯拉投票股權，加上特斯拉股東過去壓倒性支持董事會，反對行動主義股東的訴求，因此極少人預期這類反對票會通過。

不過，擔憂特斯拉董事會缺乏獨立派聲音的股東預期，這次股東大會上出現的反對票將多到足以改變趨勢，迫使馬斯克和特斯拉更關心投資人的顧慮。

企業管理顧問集團葛拉斯路易斯（Glass Lewis）的北美研究部高級主管麥佛遜（Kern McPherson）表示：「我不確定是否會有任何人遭投票反對而離職，但我預期特斯拉很可能將必須回應高漲的反對票。」

葛拉斯路易斯目前建議特斯拉股東投票撤換3名董事，分別是21世紀福斯公司（21st Century Fox Inc.）的執行長梅鐸（James Murdoch）、創投企業家葛拉希亞斯（Antonio Gracias）和馬斯克的胞弟金波（Kimbal Musk）。

葛拉斯路易斯還支持股東通過一項無約束力的決議，任命獨立派董事長取代馬斯克，讓馬斯克僅保留執行長一職。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070604

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊
Hito音樂獎直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP