國發會：台歐盟將啟動GDPR技術性對話

（中央社記者潘姿羽台北4日電）國發會主委陳美伶今天表示，已經啟動GDPR適足性認定的工作，會陸續與歐盟展開技術性對話，國發會將作為個資法主管機關，近日會成立個資保護專案辦公室，主導後續檢討方向。



陳美伶5月26日至6月2日率領國發會同仁前往德國及位於比利時布魯塞爾的歐盟總部訪問，並向歐盟表達台灣取得歐盟通用資料保護規則（GDPR）適足性認定的意願；除了正式的拜會行程，陳美伶也抽空與駐歐的台灣企業會面，了解企業對於GDPR的準備狀況。



陳美伶表示，國發會已經向歐盟表達取得適足性認定的意願，歐盟相當樂見，並建議台灣先做GDPR衝擊影響評估；國發會近日便會成立個資保護專案辦公室，除了專門處理技術事宜、主導個資法後續檢討、著手進行影響評估，也會同時與歐盟展開技術性對話。



儘管台灣政府努力籌備相關作業，希望盡早取得歐盟的適足性認定，由於GDPR於5月25日正式上路，民間企業已立即受到影響。國發會先前曾評估，台灣受GDPR實施影響最大的前3個產業是金融業、電子商務以及航空公司，而金融業、航空公司業務多已擴及歐洲境內，影響較深。



陳美伶表示，在歐期間有接觸台灣駐歐企業，以銀行來說，台灣銀行在歐洲主要是承做貸款業務，與個資保護關聯較直接的個人存提款並非主要業務，不過企業除了上過相關課程，也有請會計師事務所協助檢視現有制度是否符合規定，以及和在台灣的母公司討論跨境資料傳輸事宜並簽訂相關合約，已經做好準備。（編輯：鄭雪文）1070604