/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： F-16漢光演習六四萬安演習
>rss

499之亂吃罰單 中華電已逾700萬元

發稿時間：2018/06/04 19:00

最新更新：2018/06/04 19:00

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者江明晏台北4日電）499吃到飽引爆空前申辦熱潮，致電信門市第一線人力吃緊，縣市政府判定違反勞基法開罰，加上NCC的罰款，中華電目前已遭罰逾新台幣700萬元，將研議採取行政救濟措施。

電信三雄在5月9日起限時7天開放全民申辦499吃到飽方案，引爆台灣電信史上空前的搶辦熱潮，導致第一線門市人員「累癱」，更衍生出不少糾紛與亂象，被網友比喻為「499之亂」。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）統計，7天期間中華電信處理這項資費方案的案件量約144萬件，遠傳電信、台灣大哥大申辦量也達約30萬件。

NCC認為業者服務品質不佳，對中華電信開罰200萬元，遠傳、台灣大各罰60萬元。

根據公開資訊觀測站指出，盤點中華電信目前的公告，因違反勞基法延長勞工工作時間規定，台北市政府、高雄市政府共計裁罰200萬元；宜蘭縣政府罰100萬元、桃園市政府、連江縣政府罰102萬元；新北市政府罰100萬元。

中華電均表示，將研議採取行政救濟措施，希望爭取向主管機關說明的機會。

中華電獨家授權的手機代理供應商神腦日前也指出，高雄市政府勞工局5月17日至神腦就員工延長工作時間事項實施勞動檢查，以違反勞動基準法，共計裁罰128萬元。

台灣大哥大則遭台北市政府勞動局，以違反勞動基準法裁罰120萬元。遠傳也遭台北市政府勞動局開罰100萬元。（編輯：林興盟）1070604

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊
Hito音樂獎直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP