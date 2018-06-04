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華碩電競手機估7月首賣 遊戲直播輕鬆玩

發稿時間：2018/06/04 21:19

最新更新：2018/06/04 21:41

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電腦大廠華碩4日發表電競手機ROG Phone，可透過基座連接兩支手機，同時玩遊戲及直播，預期將獲得直播主青睞。中央社記者吳家豪攝　107年6月4日電腦大廠華碩4日發表電競手機ROG Phone，可透過基座連接兩支手機，同時玩遊戲及直播，預期將獲得直播主青睞。中央社記者吳家豪攝　107年6月4日

（中央社記者吳家豪台北4日電）電腦大廠華碩今天發表電競手機ROG Phone，支援側邊壓力觸控，讓手機橫向操作時更像遊戲手把，更可透過基座連接兩支手機，能同時玩遊戲及直播，預計最快7月在台首賣。

在2018台北國際電腦展（Computex）開展前夕，華碩舉辦ROG發表會，除了推出Wi-Fi路由器、CPU散熱器與電源供應器、電競筆電、電競耳機等全系列電競新品，並發表旗下首款電競手機ROG Phone，引起現場媒體一陣驚呼。

華碩指出，ROG Phone聚焦三大方向，包括前所未見的效能、視覺優化、針對電競設計的操作方式。根據華碩公布的AnTuTu、GFXBench 4.0、3DMark等跑分網站的測試結果，ROG Phone效能已超越三星旗艦級手機Samsung Galaxy S9+。

ROG Phone開賣時將包含專屬風扇配件，可獲得額外冷卻效果；採用AMOLED（有機發光二極體）面板，並搭載HDR（高動態範圍）技術，畫面更新率達90Hz。

ROG Phone支援側邊壓力觸控功能，讓手機橫向操作時可模擬遊戲手把按鍵；另可透過專屬基座配件連接兩支ROG Phone，讓用戶在玩遊戲的同時，還能同步連上Twitch、YouTube進行實況直播，可望獲得直播主的青睞。

華碩表示，ROG Phone預計最快7月在台灣首賣，建議售價未定，但為了反映高階規格與成本，可能會比照市面上旗艦級手機價格帶；其他規劃開賣的市場包括中國大陸、日本、俄羅斯及歐洲地區。（編輯：郭萍英）1070604

電腦大廠華碩4日發表電競手機ROG Phone，支援側邊壓力觸控，讓手機橫向操作時更像遊戲手把，預計最快7月在台灣首賣，建議售價未定。中央社記者吳家豪攝　107年6月4日電腦大廠華碩4日發表電競手機ROG Phone，支援側邊壓力觸控，讓手機橫向操作時更像遊戲手把，預計最快7月在台灣首賣，建議售價未定。中央社記者吳家豪攝　107年6月4日
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