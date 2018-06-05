/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 孫安佐F-16漢光演習六四

核二2號機再轉 原能會審查通過

>rss

美股收紅 台股蓄勢挑戰前波高點

發稿時間：2018/06/05 08:06

最新更新：2018/06/05 08:06

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者田裕斌台北5日電）台股站上11000點，距離3月22日前高11120點僅差一步，距高點11270點也差不到200點，由於蘋果(Apple)股價再創波段新高，分析師認為，台股續漲有譜。

美股4大指數全面收漲，道瓊工業指數上漲178.48點、漲幅0.72%、收在24813.69點，NASDAQ指數上漲52.13點、漲幅0.69%、收在7606.46點，S&P 500指數上漲12.25點、漲幅0.45%、收在2746.87點，費城半導體指數上漲11.37點、漲幅0.81%、收在1422.67點。

分析師表示，外資在期現貨市場同步翻多，不但在現貨市場大舉買超新台幣74.72億元，在台指期未平倉多單更超過4.8萬口，配合指數帶量攻上11000點，外資可望成為推升指數創高的重要力量。

分析師指出，包括台積電、國巨今天召開股東常會，台積電董事長張忠謀及國巨董事長陳泰銘將對科技產業下半年景氣做出重要揭示，加上蘋概股受惠即將進入拉貨潮，電子股將仍是台股多頭主力部隊。

此外，本週大多數上市櫃公司將公布5月營收表現，在淡季若能交出亮麗成績單的個股，可望有相對凸出的表現。

歐股也是全面上漲作收，倫敦FTSE 100指數漲升39.52點、漲幅0.51%、以7741.29點作收，法蘭克福DAX30指數上揚46.48點、漲幅0.37%、收在12770.75點，巴黎CAC 40指數漲7.38點、漲幅0.14%、收5472.91點。（編輯：黃國倫）1070605

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊
Hito音樂獎直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP