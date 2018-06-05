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星巴克創辦人宣布退休 傳有意逐鹿白宮

發稿時間：2018/06/05 08:53

最新更新：2018/06/05 08:53

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）星巴克（Starbucks）創辦人兼執行董事長舒茲（Howard Schultz）今天宣布將從公司退休，引發外界臆測，他可能尋求角逐2020年美國民主黨的總統候選人提名。

法新社報導，知名飲料零售商星巴克當年只是西雅圖的一家小企業，如今搖身一變成了全球咖啡巨頭，都是創辦人兼執行董事長舒茲的功勞。

64歲的舒茲去年4月將執行長要職交棒強生（Kevin Johnson）後，便一直擔任執行董事長至今。

星巴克在聲明中說，舒茲將在本月底離開公司，並獲封榮譽主席。

舒茲的聲明立即引發外界揣測，說他可能考慮加入民主黨投身政治，並在兩年後逐鹿白宮。

舒茲告訴「紐約時報」（The New York Times），他還沒決定下一步怎麼走，但「現階段有時候，我會為我國內部漸增的分歧，及在國際上的位置深感擔憂」。

舒茲過去就常公開批評川普總統，也說過「我下一階段要做的事之一，就是找出我能扮演的回饋角色」。

當被問起是否有意角逐總統時，他表示：「我傾向考量各種選項，也可能包括服務公眾。」「但距離替未來做決定，我還有很長的路要走。」

他告訴紐時：「我希望服務我國公眾，但那不意味我得競選才能達成。」（譯者：梁元齡/核稿：鄭詩韻）1070605

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