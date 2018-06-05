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台積電完成董事改選 張忠謀正式退休

發稿時間：2018/06/05 10:46

最新更新：2018/06/05 11:28

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台積電5日召開股東常會，董事長張忠謀（右）表示，這是他最後一次主持股東會，今天股東會結束後，他就要正式退休，他對下個董事會有很大信心，能維持誠信、正直、承諾、創新與贏得客戶信任的台積電傳統價值，也會很能幹，很有能力。中央社記者鄭傑文攝 107年6月5日台積電5日召開股東常會，董事長張忠謀（右）表示，這是他最後一次主持股東會，今天股東會結束後，他就要正式退休，他對下個董事會有很大信心，能維持誠信、正直、承諾、創新與贏得客戶信任的台積電傳統價值，也會很能幹，很有能力。中央社記者鄭傑文攝 107年6月5日

（中央社記者張建中新竹5日電）晶圓代工廠台積電股東常會完成董事全面改選，除董事長張忠謀外，其餘4名董事與5名獨立董事皆順利連任，張忠謀將正式退休，卸下董事長職務。

台積電今天召開股東常會，完成董事全面改選，結果如規劃由副董事長曾繁城、國家發展委員會主任委員陳美伶與兩位總經理暨共同執行長劉德音、魏哲家順利連任董事。

宏碁創辦人施振榮、邦菲（Sir Peter L. Bonfield）、延吉布斯（Thomas J. Engibous）、陳國慈、史賓林特（Michael R. Splinter）5人也順利連任台積電獨立董事。

張忠謀將自台積電裸退，據規劃，劉德音將接任董事長，魏哲家擔任總裁，台積電將進入雙首長平行領導時代。

台積電股東常會為此通過修訂公司章程，將「執行長」的中文職稱修改為「總裁」，總裁將對董事會負責。

台積電股東會同時承認去年度財報，每股純益新台幣13.23元，並決議每股配發8元現金股息，平歷史最高紀錄。（編輯：黃國倫）1070605

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