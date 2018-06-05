台積電完成董事改選 張忠謀正式退休

台積電5日召開股東常會，董事長張忠謀（右）表示，這是他最後一次主持股東會，今天股東會結束後，他就要正式退休，他對下個董事會有很大信心，能維持誠信、正直、承諾、創新與贏得客戶信任的台積電傳統價值，也會很能幹，很有能力。中央社記者鄭傑文攝 107年6月5日