/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： F-16WWDC孫安佐漢光演習
>rss

台股早盤創4個月高點 金融股力挺

發稿時間：2018/06/05 11:10

最新更新：2018/06/05 11:10

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者田裕斌台北5日電）美股續漲帶動台股開高，早盤創下4個月來新高點11131點，不過今天多家重量級權值股召開股東常會的電子股表現平淡，反倒是金融股走勢凸出，尤其銀行股表現較強。

截至10時40分，加權股價指數下跌8.44點，為11101.06點，成交值新台幣810.70億元。台積電董事長張忠謀任內最後一次主持股東常會，股價在平盤附近震盪；國巨則出現大幅度拉回，股價一度大跌5%。

分析師表示，台股今天創高後在11100點附近震盪整理，由於電子股漲多休息，指數表現空間有限；類股僅二線光學、光碟片表現較具族群性，中環、錸德盤中再拉漲停，股王大立光僅在平盤之上遊走，但玉晶光、亞光走強，新鉅科連拉第2根漲停。

蘋果(Apple)發表iOS 12作業系統，不過對蘋概股激勵有限，鴻海、可成走勢平淡。分析師認為，台股站上11000點後，正式突破近1個月箱型整理區間，加上歐美股市氣氛轉佳，台股有機會挑戰萬點以來的高點11270點。

分析師認為，外資態度有由空翻多跡象，不但現貨重回買方，期貨也大舉加碼多單，加上近期上市櫃公司陸續召開股東常會及公布5月營收，若對下半年展望樂觀及5月營收有凸出表現的個股，有機會率先突破重圍。（編輯：張良知）1070605

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊
Hito音樂獎直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP