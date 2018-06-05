台股早盤創4個月高點 金融股力挺

（中央社記者田裕斌台北5日電）美股續漲帶動台股開高，早盤創下4個月來新高點11131點，不過今天多家重量級權值股召開股東常會的電子股表現平淡，反倒是金融股走勢凸出，尤其銀行股表現較強。



截至10時40分，加權股價指數下跌8.44點，為11101.06點，成交值新台幣810.70億元。台積電董事長張忠謀任內最後一次主持股東常會，股價在平盤附近震盪；國巨則出現大幅度拉回，股價一度大跌5%。



分析師表示，台股今天創高後在11100點附近震盪整理，由於電子股漲多休息，指數表現空間有限；類股僅二線光學、光碟片表現較具族群性，中環、錸德盤中再拉漲停，股王大立光僅在平盤之上遊走，但玉晶光、亞光走強，新鉅科連拉第2根漲停。



蘋果(Apple)發表iOS 12作業系統，不過對蘋概股激勵有限，鴻海、可成走勢平淡。分析師認為，台股站上11000點後，正式突破近1個月箱型整理區間，加上歐美股市氣氛轉佳，台股有機會挑戰萬點以來的高點11270點。



分析師認為，外資態度有由空翻多跡象，不但現貨重回買方，期貨也大舉加碼多單，加上近期上市櫃公司陸續召開股東常會及公布5月營收，若對下半年展望樂觀及5月營收有凸出表現的個股，有機會率先突破重圍。（編輯：張良知）1070605