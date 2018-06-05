/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： F-16WWDC孫安佐漢光演習
>rss

減稅救經濟 美專家：相關效應明年恐減弱

發稿時間：2018/06/05 11:29

最新更新：2018/06/05 11:29

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）根據美國全國企業經濟協會（NABE）今天公布的調查，減稅提振經濟成長的效應明年可能開始減弱，2020年恐出現經濟衰退的風險。

法新社報導，全國企業經濟協會訪問45名經濟學家，預測美國2018年國內生產毛額（GDP）平均成長2.8%，明年將滑落至2.6%。

全國企業經濟協會副會長史威孚特（Kevin Swift）說，這些經濟學家「對美國2018年的經濟表現，比3個月前稍不樂觀」。

超過半數（57%）受訪者認為經濟面臨下行風險，與2018年3月的調查形成強烈對比，當時有75%受訪者看好經濟成長。

過去3個月，有關經濟政策的討論主要聚焦於關稅問題和一觸即發的貿易戰。

全國企業經濟協會調查分析師柯克蘭（Steven Cochrane）說，川普總統簽署的減稅法案短期可能提振經濟成長，相關效應將於明年減緩。

柯克蘭說，經濟學家也擔心，政府向若干貿易夥伴課徵進口關稅的舉措，恐對經濟成長構成傷害。

半數專家估計，下一次經濟衰退將發生在2019年第4季至2020年中之間。

受訪的經濟學家中，有3/4的人認為，當前的貿易政策將帶來負面影響。

美國上週宣布將對歐盟（EU）、加拿大和墨西哥銷美鋼鋁課徵高額關稅，還揚言要將關稅大刀揮向其他進口商品。

國際貨幣基金（IMF）預測美國今年經濟成長2.9%，明年則為2.7%，低於川普預期的3%以上。（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070605

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊
Hito音樂獎直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP