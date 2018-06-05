王品股價力守百元 經營團隊5月砸千萬加碼

（中央社記者江明晏台北5日電）王品近期股價守住百元關卡，資料顯示，董事長陳正輝、執行長楊秀慧等經營團隊在5月買進自家股票，初估斥資新台幣1400萬元增加持股。



王品歷經一連串營運調整，蛻變「精壯」體質，去年稅後淨利新台幣4.63億元，年增43.1%，每股稅後盈餘(EPS)6.01元，寫下3年來新高。



不過王品今年首季獲利不如預期，加上第2季接連推出優惠促銷，影響市場對後續獲利信心，王品股價日前連翻下跌，陷入百元關卡保衛戰，5月下旬更數度跌破百元。王品今天股價在104元附近震盪，守住百元關卡。



根據公開資訊觀測站指出，王品董事長陳正輝5月增加40張持股，執行長楊秀慧增加53張、配偶及未成年子女增加15張；董事李森斌增加18張，配偶及未成年子女增加9張，副總經理鄭榮輝5張，合計敲進約140張王品股票。



若以5月王品股價低點約100元的水準計算，初估經營團隊至少花費1400萬元買進自家股票，展現力挺信心。



陳正輝日前也在股東會上透露，王品本益比16倍，股價偏低，核心團隊持股會增加，以展現對公司的信心。王品表示，後續不排除視股價情況增加持股。



面對投資市場關心，促銷是否影響獲利，楊秀慧先前表示，促銷其實是在平日，產生客量與邊際效應更高，營收與獲利都比先前穩定成長，5月營收也看到成長。（編輯：張良知）1070605